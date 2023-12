Afacerea soției lui Cătălin Cherecheș, pusă sub sechestru Soția lui Chercheș a intrat in atenția autoritaților. Se pare ca Tabita deținea mai multe magazine de moda, insa, odata cu venirea pandemiei, afacerea i-a fost afectata, iar autoritațile i-au pus sechestru pe avere. Tabita deținea mai multe magazine in Cluj-Napoca, Reghin și Targu-Mureș, al caror obiect de activitate era comercializarea unor rochii pentru diverse evenimente festive. La inceput, afacerea s-a derulat prin intermediul firmei Tabitaelen’s SRL, inființata in 2013. In anul 2020, firma nu mai mergea atat de bine, inregistrand cea mai mica cifra de afaceri din ultimii șase ani, de doar… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

