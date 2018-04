Stiri pe aceeasi tema

- Premiera in Justiția din Romania! Un politist din Gorj - care a urcat baut la volan si a comis un accident - nu mai are dreptul sa conduca, atentie, cu exceptia. autospecialelor de serviciu.

- Castelul Peles, unul dintre cele mai importante edificii din Romania, este de o luna fara incalzire, din cauza unei defectiuni la centrala. Exista riscul aparitiei unei ciurperci care in anii '80 l-a speriat pe Ceasescu. Ministerul Culturii sustine ca problema trebuie rezolvata de Casa Regala.

- Ungaria a fost una dintre tarile care au importat masini fabricate la Uzina de Autoturisme Pitesti, pe vremea lui Ceausescu. Dupa schimbarea de regim, cei din tara vecina au revandut Daciile romanilor.

- In doua saptamani incepe mutarea tuturor exponatelor din Palatul Baroc in noul sediu al Muzeului Țarii Crișurilor. De ani buni, acestea zac impachetate in Palatul Baroc. Muzeul Țarii Crișurilor va trebui sa mute peste 400.000 de obiecte de patrimoniu. Transportul obiectelor de patrimoniu…

- Euronews a publicat recent un amplu reportaj despre coruptia din Romania, material care include un interviu cu sefa DNA, Laura Codruta Kovesi. Gazda emisiunii “Insiders” de pe Euronews spune, in debutul reportajului, ca modificarile pe care guvernantii vor sa le aduca legilor justitiei vor restrictiona…

- Contractul a vizat achizitionarea unui radar tridimensional mobil-TPS-77, cu distanta mare de descoperire, destinat apararii aeriene. Tipul procedurii a fost negociere fara anunt de participare. ”Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:…

- In anul Centenarului Marii Uniri, Libertatea va propune sa redescoperim romanii exponențiali de care am fost sau suntem mandri in fiecare zi. Astfel, timp de un an, va prezentam sub forma grafica, in ziar, sau animata, pe site și facebook, 365 de romani esențiali pe care trecutul sau prezentul ii definește…