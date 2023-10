Afacerea Nero de 1,4 miliarde de euro. Unde sunt cele 362 de turbine eoliene promise? In urma cu cinci ani, compania olandeza NERO Renewables anunța ca vrea sa construiasca in Romania, in județele Buzau și Constanța, trei parcuri eoliene, cu 362 de turbine și o capacitate instalata totala de circa 1 GW. Valoarea investiției pe care olandezii voiau s-o aduca in țara noastra era de 1,4 miliarde de euro. Banii urmau sa vina de la guvernul olandez, sub forma unei subvenții a carei producție sa fie calculata, printr-un mecanism european, la ținta de pondere a energiei regenerabile in consum a Olandei, nu a Romaniei. Olanda avea nevoie sa-și atinga ținta de energie regenerabila pentru… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

