Stiri pe aceeasi tema

- Perioada aceasta este una destul de dificila pentru majoritatea romanilor. Dupa ce facturile la energia electrica sunt intr-o continua creștere, dar și produsele alimentare au inceput sa iși majoreze prețul, romanii sunt din ce in ce mai descurajați și se gandesc tot mai mult la viitor. Insa, se poate…

- Afacerea cu care un roman a dat lovitura. Ionel Burtea a mostenit de la bunici un teren parloaga. A descoperit ca terenul este o adevarata comoara și a investit sume semnificative de bani pentru a da naștere brandului Abund Berry. A inceput cu vin de mure și apoi a dezvoltat tot felul de produse. Acum,…

- Un barbat, in varsta de 30 de ani, din Buzau, are succes cu o meserie tot mai rara. Dupa ce a lucrat zece ani in strainatate, acesta s-a intors cu tehnici avansate cand vine vorba de potrivitul potcoavelor.

- Tot mai mulți romani dau lovitura in afaceri cu ideeile pe care le au. Este vorba și despre un roman pe nume Ioan Horga, care se bucura de un succes uriaș atat in Romania, cat și in strainatate. Iata ce afacere a facut barbatul!

- Un roman a dat lovitura cu o afacere care se bucura de succes și in afara granițelor țarii. Mai exact, este vorba despre o plantație unica in Romania, la nici 60 de kilometri de Arad. Ioan Horga, romanul, care se bucura și la propriu, și la figurat, de roadele muncii sale, se mandrește cu afacerea […]…

- Cornel Irimia, un buzoian de 30 de ani, potcovește cai. Și ca sa onoreze fara pic de intarziere toate comenzile, care curg din toate parțile, Cornel a transformat o duba intr-o potcovarie mobila.

- Un roman a dat lovitura cu o afacere care s-a dovedit a fi doar o minciuna. Acesta a reușit sa ridice un imperiu la Baia Mare, orașul natal, caștigand milioane de euro printr-o escrocherie. Afaceristul baimarean a fost acuzat de spalare de bani, frauda vamala, fals in documente colectarea și transportul…

- Un roman a dat lovitura cu o afacere in domeniul agriculturii. Este vorba despre o plantație care ii aduce un profit frumos, in fiecare an. Se intampla in comuna Svinița, județul Mehedinți, acolo unde planta cultivata de acesta se simte minunat, datorita climatului sub-mediteranean. Iata despre ce este…