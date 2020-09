Otravirea politicianului rus de opozitie Aleksei Navalnii nu pune in pericol viitorul gazoductului Nord Stream 2, potrivit Austriei, care a afirmat marti ca nu are in vedere blocarea proiectului pentru a sanctiona Kremlinul, in pofida presiunilor americane, noteaza AFP.



"Acest gen de politici economice se decide in Europa, si nu la Washington", a declarat presedintele austriac, Alexander Van der Bellen, apropiat ecologistilor, adaugand ca nu vede "nicio legatura intre afacerea Navalnii si Nord Stream 2".



"Este un lucru bun daca avem o diversificare" in distributia de gaze…