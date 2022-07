Stiri pe aceeasi tema

- O portie gustoasa de sanatate. Vorbim despre afine, micutele fructe care au ajuns sa fie cultivate peste tot in lume. In județul Mures, de exemplu, afinele de cultura sunt ingrijite chiar de Directia Silvica. Cei de aici le planteaza pentru a asigura cererea si in afara sezonului afinelor de padure.…

- Producatorii de materiale de construcții din Romania, dar și companiile care lucreaza la proiectele de infrastructura așteapta banii din Programul Național de Redresare și Reziliența (PNRR) sau din programul de investiții Anghel Saligny, dar lucrurile...

- Gabriela Firea a vorbit in aceasta dimineața despre interzicerea avortului, un subiect extrem de dezbatut in ultima perioada, dupa ce Curtea Suprema din SUA a anulat hotararea Roe v. Wade, care le oferea femeilor dreptul la avort. Astfel, milioane de femei vor fi condamnate sa apeleze la metode ilegale…

- Deși prețurile au crescut semnificativ in țara noastra, mai ales pe fondul razboiului din Ucraina, oamenii nu prea se uita la bani atunci cand vine vorba de alimentele sanatoase. Un roman a dat lovitura cu afacerea momentului. Iata ce vinde cu 100 de lei le litru.

- Narcis Bobic, președintele Alianța Pentru Patrie Timiș este de parte agricultorilor romani, care se bat cu supermarketurile, protejate de Guvern. „Saracirea voita a poporului roman este savarșita cu premeditare de guvernanții țarii! Masura voucherelor oferite persoanelor vulnerabile din Romania, probabil…

- Razboiul din Ucraina afecteaza producatorii de mobila din Romania, avand in vedere ca Rusia și Ucraina erau mari exportatori atat de materie prima cat și de produse finite, aspect care nu ocolește nici compania Mobexpert, unul dintre cei mai mari...

- Romania produce acum cu 40% mai puțini cartofi decat in urma cu 12 ani. In acest context, autoritațile pregatesc un set de ajutoare care sa ii incurajeze pe cultivatori și care sa duca la scaderea prețurilor.Fermierii pot primi acum 200 de euro din partea statului pentru fiecare hectar cultivat cu cartofi,…

- Producatorii moldoveni de mere au inceput sa-și diversifice piețele de desfacere a fructelor. In ultimele saptamini s-a intensificat exportul pe piețele UE, CSI și Orientul Mijlociu. In rezultatul mai multor intilniri și dezbateri cu pomicultorii și cu Asociațiile de profil și datorita conlucrarii producatorilor…