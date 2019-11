Stiri pe aceeasi tema

- Ies la iveala detalii șocante despre cazul Caracal, chiar la scurt timp dupa ce Alexandru Cumpanașu a dezvaluit faptul ca deține informații bomba despre Luiza Melencu și Alexandra Maceșanu!

- Se intampla in plin scandal in cazul Caracal, dupa ce Alexandru Cumpanasu a anuntat ca a gasit-o pe Luiza Melencu in Italia! Aparitia filmuletului cu o tanara care doar seamana cu Luiza a revoltat Romania, iar acum, noi detalii referitoare la Gheorghe Dinca au iesit la iveala. Se pare ca "monstrul din…

- Filmarea in care ar aparea Luiza Melencu a fost facuta in Italia, in urma cu aproape o luna, pe 12 octombrie, de investigatori particulari platiți din Romania, dar nu de catre Alexandru Cumpanașu.

- Mama Luizei Melencu spune dupa declarațiile lui Viorel Catarama despre filmulețul despre care Alexandru Cumpanașu a afirmat ca o prezinta pe Luiza, ca nu mai știe ce sa creada. Monica Melencu nu exclude, totuși varianta sa plece in Italia.Intrebata de MEDIAFAX despre declarația omului de afaceri…

- Omul de afaceri și candidat la prezidențiale Viorel Catarama spune ca filmulețul despre care Alexandru Cumpanașu a afirmat ca o prezinta pe Luiza Melencu in Italia ii aparține și il are de o luna. Catarama infirma ca ar fi Luiza și il acuza pe Cumpanașu ca se folosește de caz pentru a atrage voturi."Am…

- De ultima ora! Fata disparuta de la Caracal a fost gasita in viata. Mama si bunicul fetei sunt socati. VIDEO Monica Melencu, mama Luizei, fata disparuta de la Caracal in urma cu sapte luni, a declarat la Romania TV ca fiica sa a fost vazuta in viata in Italia. Luiza Melencu s-ar afla in zona orasului…

- Unchiul Alexandrei Maceșanu, Alexandru Cumpanașu, a prezentat familiei Melencu o filmare in care ar aparea Luiza Melencu. Imaginile ar fi surprinse in Italia.„Ne-a contactat domnul Cumpanașu și ne-a aratat un filmuleț. Nu știm cat este de adevarat. Este vopsita in negru. Nu se vede chiar clar.…

- Daca as fi consultant politic, asa cum este onorabilul domn Cozmin Gusa, de exemplu, si as fi intrebat „Cine are tot interesul sa-l scoata pe Dan Barna din cursa prezidentiala?” as raspunde, fara sa stau pe ganduri, ca in primul rand Klaus Iohannis si Viorica Dancila, la unison, iar in plan secund,…