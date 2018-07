Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul gestionat de Global East European Investment, parte a diviziei Tiriac Imobiliare, este amplasat pe strada Buzesti, nr. 82-94, in apropiere de Piata Victoriei din Bucuresti. Complet inchiriat, Tiriac Tower urmeaza sa-i aduca lui Ion Tiriac cate 3,6 mil. euro pe an din chirii, conform calculelor…

- Cumparat de la Iași pe 400.000 de euro, albanezul Kamer Qaka a prins repede in tricoul ros-albastrilor. Mijlocasul central de 23 de ani e vazut drept un transfer foarte reusit de un fost capitan al Stelei, Eugen Trica. "Gigi a facut o afacere foarte buna, fiindca fotbalistul va aduce un plus pe teren,…

- Ion Tiriac negcoiaza vanzarea turneului de la Madrid. Reprezentantii romanului au avut o prima intalnire cu oficialii Primariei Madrid pentru a stabili soarta turneului de tenis din capitala Spaniei. La finalul intalnirii, oficialii Primariei Madrid au anuntat ca discuta posibilitatea de a cumpara…

- Omul de afaceri Ion Tiriac a incasat anul trecut un profit cu 12,5% mai mic din afacerea Stejarii, cu apartamente de lux destinate inchirierii, dupa ce in 2016 indicatorul crescuse fulgerator cu 80%. In paralel, cifra de afaceri a crescut cu acelasi procent de 12,5%. Complexul Stejarii, in care si…

- Omul de afaceri Ion Tiriac a incasat anul trecut un profit cu 12,5% mai mic din afacerea Stejarii, cu apartamente de lux destinate inchirierii, dupa ce in 2016 indicatorul crescuse fulgerator cu 80%. In paralel, cifra de afaceri a crescut cu acelasi procent de 12,5%.

- Patronul FCSB sta cu sufletul la gura in procesul in care CSA Steaua cere despagubiri de 37 de milioane de euro pentru folosirea ilegala a marcii, in perioada 2003-2014. In cazul unui verdict nefavorabil, Gigi Becali a anuntat ca baga echipa in faliment, scrie telekomsport.ro. Citeste si Brigitte…

- Actuala intelegere dintre Tiriac si Primaria din Madrid ii asigura romanului zece milioane de euro pe an, insa a fost contestata de consilierii locali, astfel ca discutiile privind prelungirea contractului, scadent in 2021, au intrat in impas."Pentru mine, ideal ar fi ca turneul sa ramana…

- Profit fabulos realizat de omul de afaceri Ion Tiriac din organizarea turneului de tenis de la Madrid. Conform Adevarul.ro citat de Digi 24, ca Tiriac are un profit anual net de 35 de milioane de dolari de pe urma turneului din capitala Spaniei. Nu mai putin de 200 de milioane de dolari ajung si…