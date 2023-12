Stiri pe aceeasi tema

- Cei care s-au indreptat catre o afacere de acest fel au descoperit ca au posibilitati reale de castig, iar administrarea firmei nu este dificila, spun tinerii antreprenori dintr-o comuna din județul Iași

- O romana a dat lovitura in Franța cu afacerea pe care și-a deschis-o. Femeia a muncit foarte mult și a investit la fel de mult pentru a-i mulțumi pe romanii care se afla in Paris. Cetațenii romani din Franța au ramas uimiți cand s-au dus la restaurantul acesteia. Iata ce au gasit acolo!

- ​​​​​​​Nu mai puțin de 33 de romani au aflat ca au cancer - dintre cei 11.500 de oameni din mediul rural care au beneficiat de controale și testari medicale gratuite la ei in sate - in cei 10 ani ai caravanei „Nu am facut destul!”, organizata de Federația

- Ministerul Digitalizarii din Romania pregatește un proiect in valoare de 96 de milioane de euro pentru introducerea și dezvoltarea rețelelor de internet in mediul rural. Acțiunea ar urma sa se desfașoare in prima luna a anului viitor. Afirmația a fost facuta la Iași de Ministrul Digitalizarii, Bogdan…

- O romanca a facut un pas curajos și a decis sa investeasca 10.000 de euro intr-o afacere proprie, revenind in țara natala dupa ani petrecuți departe. Cu o pasiune pentru textile și creativitatea sa, ea a transformat aceasta investiție inițiala intr-un adevarat succes.

- Mihaela Dinica, o romanca in varsta de 36 de ani, s-a stabilit in Monteriggioni, o localitate din provincia Siena, in urma cu cațiva ani. Femeia a lucrat intr-o fabrica, insa a decis sa-și schimbe cursul vieții și sa-și deschida propria afacere. Acum, bus

- O romanca a dat lovitura in Italia. Mihaela Dinica și-a deschis o afacere care i-a adus incasari uriașe. Femeia a fost ajutata doar de familia ei pentru a ajunge la aceasta realizare și spera sa fie un exemplu pentru alte persoane. Iata cu ce e ocupa și din face bani!

- In ciuda faptului ca economia nu prea merge, iar mulți romani o duc foarte greu, cine are idei bune de afaceri poate prospera. Care este afacerea inedita cu care doi romani au dat lovitura. Au fost colegi de banca, iar acum vand produse iubite de toata lumea. Doi foști colegi de banca au dat lovitura…