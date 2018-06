Stiri pe aceeasi tema

- Coalitia nord-americana a castigat cu o larga majoritate, votul a 134 de membri, in timp ce Marocul a obtinut doar 65 de voturi. Canada va gazdui in premiera o editie a Campionatului Mondial de Fotbal, SUA se va afla la a doua experienta de acest fel, dupa cea din 1994, iar Mexicul va fi gazda…

- Inca se cara roaba cu cateva zile inainte de startul Campionatului Mondial de fotbal Rusia 2018. Transportul public va fi gratuit pentru suporterii care au bilete la meciurile Campionatului Mondial de fotbal Rusia 2018 Chiar daca șeful FIFA, Gianni Infantino, a spus ca Rusia este 100% gata de startul…

- In perioada 25 mai-3 iunie 2018, la Moscova, capitala Federației Ruse, se desfașoara a VIII-a ediție a Campionatului Mondial de Fotbal al Ariștilor și Festivalul Muzical „Art Football”, la care participa echipe naționale din nu mai puțin de 16 țari, printre care și Romania, cea care se lauda cu medalii…

- BenQ, liderul global pe piata de video proiectoare cu tehnologie DLP, întâmpina Campionatul Mondial de Fotbal din Rusia 2018 cu stocuri si preturi imbatabile la aproape toata gama sa de videoproiectoare. Acestea sunt disponibile prin partenerii BenQ (PC Garage, AVStore, Emag, Cel, Evomag…

- Considerat odata perla litoralului romanesc, Cazinoul din Constanța este lasat sa se darame. Miza mare intr-un razboi curios, in care autoritațile locale și Ministerul Dezvoltarii Regionale și Administrației Publice au incearcat sa faca jocurile, cladirea are șanse din ce in ce mai mici sa ramana in…

- Considerat odata perla litoralului romanesc, Cazinoul din Constanța este lasat sa se darame. Miza mare intr-un razboi curios, in care autoritațile locale și Ministerul Dezvoltarii Regionale și Administrației Publice au incearcat sa faca jocurile, cladirea are șanse din ce in ce mai mici sa ramana in…

- Atacul Statelor Unite, Frantei si Marii Britanii in Siria a fost pe prima pagina a ziarelor din toata lumea. Cum era de asteptat, cotidianele britanice, americane si franceze au salutat bombardamentele asupra programului de arme chimice al lui Bashar al-Assad. In schimb, parerile tarilor care nu au…

- Andrei Gheorghe și Ionuț Lupescu, acum candidat la șefia Federației Romane de Fotbal, s-au aflat la același pupitru, in anul 1998, la emisiunea „Procesul Mondialelor” de la Pro TV. Se intampla la scurt timp dupa ce Romania parasise Campionatul Mondial din Franța, eliminata de Croația in optimi, scor…