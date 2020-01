Stiri pe aceeasi tema

- OMV Petrom a anuntat luni ca este pregatita sa accelereze o injectie de miliarde de dolari intr-un proiect energetic gigant din Marea Neagra, pe care il detine cu ExxonMobil, odata ce noul Guvern de la Bucuresti ridica barierele pentru a face aceste investitii, transmite Reuters.O decizie…

- (foto: publika.md) Compania polona de stat de exploatare si distributie a petrolului si gazelor naturale – Polskie Gornictwo Naftowie i Gazownictwo (PGNiG) – a anuntat oficial la 15 noiembrie ca nu va mai cumpara gaze naturale de la compania rusa Gazprom dupa incheierea actualului contract, la 31 decembrie…

- Romgaz ar trebui sa analizeze oportunitatea de a prelua participatia ExxonMobil in proiectul Neptun din Marea Neagra, in cazul in care americanii se vor retrage, a declarat, vineri, ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, intr-o conferinta de profil. "Evident…

