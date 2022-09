Afacerea de la DRDP: sediul pe care s-a dat 15,5 euro/m.p nu este luat de nimeni la 10euro/m.p.

Stiri pe aceeasi tema

- Traficul mediu a ajuns in acest oras la o masina la fiecare 2 secunde pe sens. Anul trecut, in oraselul ambuteiajelor, s-au inregistrat valori zilnice ale traficului rutier de pana la 46 de mii de autovehicule pe un sens. Volumul urias de trafic auto este mentionat in Caietul de sarcini pentru elaborarea…

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a semnat contractul pentru finanțarea europeana a Centurii Timișoara- Vest, etapa de realizare a Studiului de Fezabilitate și Proiect Tehnic, a transmis economedia.ro. Centura Timișoara vest va avea o lungime de 13,6 kilometri, iar…

- „Lucrarile pe santierul tronsonului 3 al DX 12 (Craiova – Pitesti) au ajuns la stadiul fizic de 42%! In teren sunt mobilizate 250 de utilaje si 905 muncitori care executa lucrari la terasamente, montare armatura, cofrare si turnare beton la poduri. Termenul contractual pentru finalizarea lucrarilor…

- Sectorul de autostrada Chețani-Campia Turzii, care a fost abandonat și apoi s-a reziliat contractul, are un nou caștigator, care a fost anunțat luni 8 august de Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere. Tronsonul de 15,7 km ar trebui finalizat in circa 2 ani.

- Documentatia centurii usoare a municipiului Iasi mai are nevoie de avizul de mediu inainte sa fie predata Regionalei de drumuri nationale. Directorul Ovidiu Laicu ne-a spus ca proiectul realizat de firma clujeana NV Construct, care a castigat licitatia si a semnat cu un an si jumatate in urma pentru…

- Autostrada Sibiu-Fagaraș: incep licitațiile pe tronsoanele cu peste 100 de poduri, pasaje și viaducte. Valoarea investiției Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a transmis, luni, la ANAP, spre publicare, Anunturile de participare pentru 3 din cele 4 tronsoane ale autostrazii…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) organizeaza licitatie deschisa pentru modernizarea DN 71 Baldana - Targoviste - Sinaia, suma estimata pentru executia lucrarilor putand ajunge la 1,336 miliarde de lei, fara TVA.

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a publicat miercuri, in SEAP, anuntul de participare pentru contractul de modernizare a sectorului de drum national Targoviste-Sinaia de pe DN71. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…