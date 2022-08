Stiri pe aceeasi tema

- Vacanța in Grecia a devenit, pentru tot mai mulți romani, un coșmar. Pe langa statul ore in șir in vama, acești se lovesc de birocrația autoritaților elene sau de furtul banilor. Mai nou, raman și fara mașini. O turista care s-a cazat in Halkidiki s-a trezit fara autoturismul parcat in fața unitații…

- Dorian Popa le-a povestit fanilor ca a trecut prin cea mai penibila situație din viața sa, aflandu-se intr-un restaurant din Paris. Atunci cand trebuia sa plateasca comanda, artistul a observat ca nu avea bani la el. „Am trecut prin cea mai penibila situație din viața mea. Eram intr-un restaurant și…

- Programarea este domeniul in care oportunitatile de castig sunt nelimitate si determinate numai de capacitatile creativitatii si implicarii tale. Din ce in ce mai multe persoane incep sa-si indrepte atentia catre construirea unei cariere in domeniul IT, indiferent de varsta.Fie ca iti doresti…

- Fostul ministru USR al Economiei Claudiu Nasui ii avertizeaza pe romani ca ”dezastrul economic este abia la inceput” și ii sfatuiește sa nu faca datorii, sa nu iși țina economiile in lei sau euro. ”Oameni buni, nu va indatorați, nu va țineți economiile in lei (sau euro) și nu incepeți acum proiecte…

- David Popovici a ajuns in țara, dupa ce a fost incoronat dublu campion mondial la natație, la Budapesta. Inotatorul de numai 17 ani a fost copleșit de emoții, atunci cand a realizat cat de multa lume l-a susținut, așteptandu-l la aeroportul Henri Coanda din Capitala. Cum le-a mulțumit fanilor. David…

- In anii 2000, era pe val cu emisiunea celebra de la televizor. Acum, insa, nu doar ca nu mai vorbește cu cel mai bun prieten din tinerețe, dar și situația sa financiara nu este tocmai roz. O vedeta din Romania este nevoita sa iși vanda afacerea de la munte din cauza costurilor de intreținere. Deși […]…

- Coana Mița, care facea furori cu glumele ei la Poftiți pe la Noi, a venit in platoul emisiunii și a starnit hohote de ras. Ce a putut sa spuna despre moldoveni și cum au reacționat cei prezenți.

- Astazi se implinesc 18 ani de la explozia de la Mihailești, cea mai mare tragedie produsa vreodata pe șoselele de la noi. Un camion care transporta 20 de tone de azotat de amoniu a explodat, numarul victimelor ajungand la 31: 18 morți și 13 raniți grav. FILMUL EVENIMENTULUI: 24 mai 2004. Luni dimineața,…