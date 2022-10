Stiri pe aceeasi tema

- Sauditii au refuzat acest lucru, iar la inceputul lunii octombrie OPEC+, care include si exportatori de petrol din afara OPEC, precum Rusia, a anuntat cea mai mare reducere a livrarilor de titei din 2020, cu 2 milioane de barili pe zi ,incepand din noiembrie. Asta inseamna oferte mai reduse si preturi…

- Casa Alba a spus ca „alte țari OPEC in mod privat” au spus Washingtonului ca „nu sunt nici ele de acord cu decizia Arabiei Saudite, dar s-au simțit obligate sa susțina cursul” Riadului.

- ”Este necesar sa denunt recenta decizie a Guvernului Arabiei Saudite de a contribui la sustinerea razboiului (presedintelui rus Vladimir) Putin (in Ucraina) prin intermediul cartelului OPEP”, a denuntat luni, intr-un comunicat, senatorul Bob Menendez. Din aceasta alianta fac parte 13 membri ai Organizatiei…

- Presedintele american Joe Biden si-a exprimat joi dezamagirea fata de planurile anuntate de tarile OPEC+ de a reduce productia de petrol si el si oficialii americani au spus ca Statele Unite cauta toate alternativele posibile pentru a preveni cresterea preturilor, transmite Reuters. Fii la…

- Afacerea NIS cu iz de spionaj in favoarea rușilor scoate la iveala ca investițiile rusești au fost, daca nu incurajate, cel puțin bine primite. Instituțiile de control nu le-au deranjat nicicand, relateaza DW. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Multe natiuni occidentale au impus sanctiuni firmelor energetice rusesti si directorilor acestora, in urma invadarii Ucrainei de catre Rusia, pe 24 februarie. Investitiile Kingdom Holding se incadreaza in programul de investitii pe trei ani al companiei, de 12,8 miliarde de riali (3,4 miliarde de dolari),…

- Grupul OPEC+, compus din Organizatia Statelor Exportatoare de Petrol si alti mari producatori de titei, a decis miercuri o majorare nesemnificativa a productiei, in pofida recentei vizite efectuate de presedintele SUA, Joe Biden, in Arabia Saudita, in incercarea de a convinge liderul OPEC sa pompeze…

- Producatorii importanti de titei au capacitati disponibile si vor majora probabil livrarile in urma vizitei presedintelui american Joe Biden in Orientul Mijlociu, afirma un consilier de top in materie de securitate energetica din cadrul Departamentului de Stat american.