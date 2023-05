Stiri pe aceeasi tema

- In ultima perioada, tot mai mulți romani au dat lovitura in strainatate cu afacerile lor. Ei bine, de aceasta data va vom prezenta cu ce afacere a reușit un roman sa caștige foarte mulți bani in Franța. Barbatul a ajuns in Franța in anul 2011, iar de atunci lucreaza pentru visul lui, care a devenit…

- In ultima vreme, pe strazile din apropierea garilor din București, precum și in marile orașe din țara, se intalnesc tot mai des persoane care se autointituleaza vrajitori sau ghicitori și care promit ca iți pot dezvalui viitorul. Cu toate ca este o activitate in a ...

- Andreea Popescu a devenit mamica pentru a treia oara in urma cu o saptamana, iar vedeta a nascut un baiețel perfect sanatos. Andreea Popescu a lipsit de pe rețelele de socializare, iar fanii s-au intrebat care este motivul, astfel ca vedeta a dezvaluit ca se recupereaza destul de greu in aceasta perioada…

- Afacerile romanilor ajung tot mai des un real succes atat național, cat și in lume, iar acest lucru il demonstreaza și fabrica deschisa de doi soți. Daciana a creat, din pasiune, un produs unic, de care s-a indragostit multa lume.

- Cei mai mari retaileri au organizat o anumita schema prin intermediul careia reușesc sa comercializeze in timp record produsele și alimentele ce urmeaza sa expire in doar cateva zile. Cum reușesc reprezentanții supermarketurilor sa-i „pacaleasca” pe consumatori. Trucul prin care retailerii pacalesc…

- Actiunile grupului bancar austriac Raiffeisen Bank International au inregistrat luni dimineata o cadere de peste 7% la debutul tranzactiilor, dupa ce vineri banca a recunoscut ca a primit o solicitare de la Biroul de control al activelor straine al Departamentului Trezoreriei SUA (OFAC), cu privire…

- Fie ca ne facem casa noua, fie ca avem instalația imbatranita, cu toții avem nevoie de cate un electrician din cand in cand. Cați bani a ajuns sa caștige un electrician pe ora. Este o meserie banoasa. Meserie banoasa. Electricianul inacaseaza bani frumoși in aceste timpuri Orice roman are nevoie din…

- Kering a raportat o scadere cu 7% a vanzarilor in trimestrul al patrulea, deoarece restricțiile de sanatate legate de Covid-19 din China au afectat foarte mult marca sa emblematica Gucci. Vanzarile Gucci au scazut cu 11% pe o baza comparabila in aceasta perioada: inchiderea magazinelor din cauza politicii…