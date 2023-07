Stiri pe aceeasi tema

- In ultimul timp, Romania a adunat cei mai mulți muncitori din tari precum India, Sri Lanka, Nepal. Totodata, primii care au migrat masiv spre Romania, la finalul anilor 1990, au fost chinezii. Aceștia și-au construit case in țara noastra, atunci cand romanii au plecat in vest, au facut comert si au…

- Un copil de trei ani fost atacat de un roi de albine, in timp ce se juca in curtea casei, in Botoșani. Baiatul a fost dus de urgența la spital, unde medicii au extras peste 70 de ace. Baiețelul se juca in curtea casei, unde erau mai mulți stupi. El era la o distanța de […] Source

- Curtea de Apel a Federatiei Italiene de Fotbal a decis, luni, o penalizare de zece puncte pentru Juventus Torino, pentru frauda contabila, dupa ce a fost revizuita sanctiunea initiala (retragerea de 15 puncte). Clubul din Torino paraseste top 5 din Serie A, relateaza AFP și news.ro. CITESTE SI…

- Președintele CUB, Igor Munteanu, s-a expus asupra rezultatelor alegerilor pentru funcția de guvernator al regiunii autonome, conform carora Evghenia Guțul a obținut victori a. Potrivit politicianului, alegerile din Gagauzia reprezinta ”un semnal de alerta maxima pentru guvernarea proeuropeana de la…

- Ingredient prezent in multe dintre rețetele preferate ale romanilor, considerat de unii talisman ce poate ține la distanța energiile negative și ghinionul, dar și un aliat de nadejde pentru cei care locuiesc la casa. Afla, din randurile de mai jos, cum poți sa scapi de șoparle cu ajutorul usturoiului.…

- Dar ca și in orice alt domeniu, cand vine vorba de gradinarit trebuie sa fii atent/a la o mulțime de detalii. Pasionații domeniului știu cat de importanta este alegerea plantelor și a pomilor pe care vrei sa ii plantezi in gradina. Știai totuși ca exista o mulțime de plante, pomi și arbuști care te…

- Tribunalul București a stabilit, marți, prelungirea cu 30 de zile a arestarii preventive in cazul celor patru inculpați cercetați de anchetatorii DNA in mega-dosarul Otopeni, privind sume uriașe ce urmau date drept mita pentru continuarea unor contracte de inchiriere a spațiilor pentru servicii de pe…

- Magnolia de pe strada I.C. Bratianu a inflorit, iar clujenii nu inceteaza sa se minuneze de frumusețea ei. ”Casa cu magnolii” este inca de vanzare și nu și-a gasit un cumparator, anunțul fiind tot pe imobil. Aceasta este una dintre cele mai cunoscute case ale municipiului Cluj-Napoca, cel puțin in randul…