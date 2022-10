Stiri pe aceeasi tema

- Angajații part-time vor trebui sa depuna lunar, la angajator, o declarație pe propria raspundere prin care sa spuna daca mai au și alte contracte, potrivit unui ordin semnat de Adrian Caciu, ministrul Finanțelor, și publicat in Monitorul oficial.

- Anunțul lui Marcel Ciolacu despre faptul ca Romania și-a pierdut toata producția de energie pe 2022 ar trebui sa alerteze tot Guvernul, a declarat președintele Partidului Ecologist, Danuț Pop. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Loredana Groza este una dintre cele mai celebre cantarețe de la noi. Atrage atenția cu fiecare apariție a sa, iar din anul 1986, cand a caștigat premiul de la Festivalul din Mamaia, a ramas in topuri. Pentru a ajunge la aceasta performanța trebuie sa faci multe sacrificii, iar Loredana Groza asta a…

- Cativa democrati din Congresul SUA au inceput sa spuna public ceea ce multi au discutat in privat, respectiv ca presedintele Joe Biden, cea mai in varsta persoana care s-a aflat vreodata in Biroul Oval, ar trebui sa aleaga pensionarea in locul candidaturii pentru realegere in 2024, relateaza joi Reuters.

- Premierul spaniol Pedro Sanchez i-a indemnat, vineri, pe conationalii sai sa ii urmeze exemplul si sa renunte la cravata pentru ca factura la energie sa scada, avand in vedere faptul ca vor folosi la o intensitate mai mica aerul conditionat, relateaza AFP. "Mi-ar placea sa remarcati ca nu am cravata",…

- Președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, a avut elemente de "hate speech" (cuvinte care incita la invrajbire, retorica de ura) in comentariul sau public la adresa directorului adjunct al Biroului pentru Politici de Reintegrare, Nicolai Țveatcov, iar Comisia Europeana, Consiliul Europei…

- Astrologii recomanda sa aveti mai multa incredere in fortele proprii si in instinctul dumneavoastra. Nu 1rumegati” o decizie mai mult decat este nevoie si cereti sfatul apropiatilor cand va simtiti in impas, scrie observatornews.ro.

- Inca de la inceput vreau sa subliniez ca nota obținuta la examenul de titularizare in sistemul de invațamant preuniversitar nu releva neaparat nivelul de pregatire al unui profesor. Doar daca nu a fost pregatit pentru acest examen, la data susținerii, nu inseamna ca nu este capabil sa le predea eficient…