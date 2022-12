Stiri pe aceeasi tema

- O romanca a dat lovitura in afaceri dupa ce a avut ideea sa intre in industria textila. Soțul femeii a lucrat mai mulți ani pentru o fabrica din industrie, astfel ca a știut cum sa se orienteze pentru a produce marfa cu care sa faca fața concurenței. Familia așteapta pentru 2022 o cifra de afaceri […]…

- In perioada pandemiei, cand mulți s-au vazut șomeri, unii au reșit sa-și revina, alții nu. Printre cei care au luat-o de la zero, se numara și o romanca, Anne-Marie Dociu. Dupa ani in administrația publica, romanca a pornit un business. Afacerea banala cu care o romanca a dat lovitura, reprezinta un…

- A renunțat la televiziune de ceva vreme, iar acum a facut un pas important pe plan profesional, deschizandu-și o afacere cu care spera sa dea lovitura la noi in țara. Jurnaliștii redacției Ego – Playtech.ro au aflat, in exclusivitate, cum a ajuns Andreea Raicu sa ia o decizie pe care chiar ea a catalogat-o…

- Vedete ca Alexandra Ungureanu dau garanția calitații produselor vandute prin afacerea cu care o romanca a dat lovitura in Romania. Compania are o cifra de afaceri 12 milioane de euro. Este cotata ca una de nișa in branșa in care activeaza. Tanara Oana Groza s-a implicat direct in afacerea de familie,…

- Afacerea cu care Adriana Bahmuțeanu si iubitul ei vor sa dea lovitura. Dupa peste doua decenii traite in Statele Unite ale Americii, George Restivan s-a mutat in Romania. Totul se datoreaza prezentatoarei de televiziune, care l-a cucerit inca de la prima convorbire. Ce se va intampla in perioada urmatoare…

- S-a aflat care este afacerea de pe vremea bunicilor cu care o romanca a dat lovitura. E platita cu mii de lei pentru un singur obiect. Ce s-a apucat sa faca femeia, vezi in randurile de mai jos ale articolului. O economista a dat lovitura cu o afacere invațata de la bunica ei. Ce a […] The post Afacerea…

- Cu o investiție de doar 200 de euro, o romanca a pus bazele unei afaceri cu care a dat lovitura. Afacerea se bucura de un mare succes in Romania, insa ținta vizata pentru urmatorii trei ani este extinderea și pe piata internationala. Antreprenoarea dezvaluie ca anul trecut, cifra de afaceri a business-ului…

- O romanca originara din Onești a dat lovitura in afaceri, dupa ce a renunța la meseria de jurnalist. Romanca a ajuns sa caștige sute de mii de euro. Deși și-a deschis afacerea in urma cu doar o jumatate de an, antreprenoarea a estimat deja incasari in valoare de un sfert de milion de euro. Afacerea…