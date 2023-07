In ultimul timp, Romania a adunat cei mai mulți muncitori din tari precum India, Sri Lanka, Nepal. Totodata, primii care au migrat masiv spre Romania, la finalul anilor 1990, au fost chinezii. Aceștia și-au construit case in țara noastra, atunci cand romanii au plecat in vest, au facut comert si au trimis, o vreme buna, toti banii acasa. Ei bine, aceștia au ajuns, in cele din urma, sa se mute cu totul aici, si-au deschis afaceri, au investit, si au prins radacini in mica noastra țara. Așa se intampla și in cazul unei familii de chinezi care a dat lovitora la noi.