- Inotul ar putea deveni sport-fanion la Campia Turzii Astazi, primarul municipiului Campia Turzii, Dorin Nicolae LOJIGAN, a depus la Compania Naționala de Investiții o cerere privind finanțarea obiectivului de investiții:

- Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Bistrita-Nasaud organizeaza in perioada martie - decembrie 2018 in cadrul Centrului de Tineret Bistrita urmatoarele proiecte : Tanar ca tine sunt si eu, Tineri antreprenori in comunitate, Spune da- comunicarii! si Start spre succes. ...

- Piesa "Toy" a interpretei din Israel, Netta, ar putea fi marea caștigatoare a Eurovisionului din acest an, potrivit bookmakerilor. Piesa care va reprezenta Israelul ocupa primul loc in lista favoriților, scrie unian.net.

- Persoanele nevazatoare au o speranța in plus la o viața normala, grație invenției unui grup de tineri romani care au realizat o pereche de ochelari unica. Cu ajutorul unor senzori, ochelarii ii avertizeaza pe purtatori cand apar obstacole.

- Casele de pariuri au prezis ciștigatorul probabil al concursului „Eurovision Song Contest 2018”, care va avea loc intre 8 și 12 mai la Lisabona, Portugalia. Potrivit acestora, concursul va fi ciștigat, cel mai probabil, de Estonia, cu piesa „La Forza” de Elina Neceaeva. Al doilea loc este prognozat…

- Esti parior? Atunci cu siguranta te va interesa aceasta stire! Intr-un comunicat de presa publicat recent pe site, Intelbet anunta schimbarea numelui site-ului in Legalbet.ro. Se va schimba ceva din perspectiva pariorilor din Romania? Afla in cele ce urmeaza raspunsul la aceasta intrebare, dar si ce…

- Doi tineri din Sebes au lansat un cantec si un videoclip manifest pentru Romania in care vorbesc despre situatia politica din societate, dar totodata incearca sa transmita un mesaj catre romani pentru a incerca „sa schimbe macazul”. Cei doi cantautori sustin ca au fost inspirati de protestele #rezist…

- Simona Halep nu era creditata cu prima sansa la castigarea trofeului de la Australian Open pana joi, insa situatia s-a schimbat dupa ce eleva lui Darren Cahill a reusit o calificare superba in finala.