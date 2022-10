Stiri pe aceeasi tema

- Numarul firmelor cu capital strain nou infiintate in Romania a crescut, in primele opt luni din 2022, cu 33,7%, comparativ cu perioada similara din 2021, la 4.831 de unitati, conform datelor centralizate de Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC). Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Numarul societatilor comerciale si al persoanelor fizice autorizate (PFA) intrate in insolventa a crescut cu 11,28% in primele opt luni din 2022, comparativ cu perioada similara a anului trecut, fiind inregistrate 4.282 de insolvente, conform datelor publicate pe site-ul Oficiului National al Registrului…

- Turismul de masa va fi afectat pe fondul exploziei preturilor la gaze si energie si acolo vor fi reasezari de piata, a declarat, pentru AGERPRES, omul de afaceri Dragos Anastasiu, purtatorul de cuvant al Aliantei pentru Turism (APT), adaugand ca nu este o perioada foarte usoara pentru turismul international…

- Numarul de inmatriculari de persoane fizice si juridice a scazut in primele sapte luni din 2022 cu 1,39%, comparativ cu perioada similara din 2021, la 90.126, dintre care 68.115 sunt societati cu raspundere limitata (SRL), conform datelor centralizate de Oficiul National al Registrului Comertului…

- Numarul firmelor cu capital strain nou infiintate in Romania a crescut, in primele sase luni din 2022, cu 35,1%, comparativ cu perioada similara din 2021, la 3.476 de unitati, conform datelor centralizate de Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC). Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Afaceri de 134,8 miliarde de lei si peste 426.000 de angajati in cele aproape 90.000 de companii – asa arata, pe scurt, imaginea pietei constructiilor la bilantul anului 2021, potrivit informatiilor preliminare furnizate de Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC), informeaza Mediafax.…

- Numarul societatilor comerciale si al persoanelor fizice autorizate (PFA) intrate in insolventa a crescut cu 11,9% in primele sase luni din 2022, comparativ cu perioada similara a anului trecut, fiind inregistrate 3.417 de insolvente, conform datelor publicate pe site-ul Oficiului National al Registrului…

- Numarul firmelor dizolvate a crescut cu 19,56%, in primele cinci luni din acest an, pana la 13.694, fata de 11.454, in aceeasi perioada din 2021, conform datelor centralizate de Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC), anunța agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…