- Platforma americana Mailchimp, folosita inclusiv de firmele din România pentru a trimite newslettere și e-mail-uri de promovare, urmeaza sa fie cumparata, cu 12 miliarde de dolari, de catre o mare companie de softuri de contabilitate. Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro...

- ANALIZA Cel mai bine platit job al saptamanii este in Brasov: 5.000 de euro pe luna. Creste oferta de locuri de munca in Educatie. In top 3 salarii se afla un post de sudor. Job-urile remote, la tot mai mare cautare. Pe langa jobul din IT, bestjobs semnaleaza si doua noutati interesante in topul celor…

- Compania IT americana Adobe, care are prezența puternica și în România, a anunțat joi ca va cumpara un startup de editare video, la o valoare a tranzacției de 1,275 miliarde dolari. Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro...

- ​​Platforma online Airbnb, folosita de proprietari din toata lumea, inclusiv din România, se teme ca un declin al vaccinarii va lovi afacerea de închirieri de locuințe. Compania spune ca raspândirea globala a variantelor de Covid-19 va afecta cererile de cazare și rezevarile în…

- ​​Emeritus, o platforma edtech fondata în Singapore, a obținut 650 de milioane de dolari într-o runda de finanțare condusa de fondurile de investiții SoftBank și Accel. Platforma este utilizata de unele dintre universitațile de top din lume și de instituții de învațamânt care…

- ​Startup-ul financiar Revolut, utilizat intens și în România, a ajuns „decacorn”, valoarea sa fiind estimata la 33 de miliarde de dolari, în urma unei noi runde de investiții, anunțate oficial joi, dar nu este totuși cel mai valoros startup din Europa. Citește mai…

- ​Compania chineza Xiaomi, al treilea cel mai mare producator de smarthone-uri din lume, vrea sa se împrumute cu 1,2 miliarde de dolari prin emisiuni de obligațiuni. Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro...

- ​Compania americana de gaming Electronic Arts, care are sute de angajați și în România, cumpara un studio de jocuri pentru mobil, pentru suma de 1,4 miliarde de dolari, cash. Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro...