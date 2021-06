Afacere murdară la bătrânețe: Cum un pensionar urma să obțină jumătate de milion CHIȘINAU, 18 iun - Sputnik. Potrivit Direcției de Poliție Chișinau, barbatul este proprietarul unui lot de teren din comuna Trușeni, unde au fost gasite 998 de plante asemanatoare cu cele de canabis. Valoarea acestora a fost estimata la circa jumatate de milion de lei. Plantele au fost smulse de forțele de ordine pentru a fi supuse expertizei chimice. In funcție de rezultate, barbatul va fi documentat in conformitate cu legislația in vigoare. Poliția incurajeaza cetațenii sa denunțe la 112 astfel de cazuri daca au fost martorii unor astfel de afaceri. Fii la curent cu toate… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

Sursa articol si foto: sputnik.md

Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 8 iun – Sputnik. Un tanar de 22 de ani a sunat la poliție și a povestit ca i-a fost furata o suma impunatoare de bani de pe cardul bancar, dupa ce l-a pierdut cu tot cu portofel. © Sputnik / Григорий СысоевFii atent cand comanzi pizza: Ai putea sa ramai fara bani pe card in doar…

- CHIȘINAU, 29 mai - Sputnik. Poliția informeaza ca sambata dupa pranz un barbat a sarit in fața unei mașini pe o strada din Balți. Acesta s-a aruncat intenționat in fața unui camion. Din fericire, șoferul TIR-ului a reușit sa franeze la timp și astfel a fost evitata producerea tragediei. Intre…

- CHIȘINAU, 24 mai – Sputnik. Potrivit Direcției de Poliție Chișinau, accidentul s-a produs in aceasta dimineața, la intersecția șoselei Balcani și intrarea in orașelul Durlești. Un șofer in varsta de 19 de ani, a pierdut controlul automobilului, a derapat de pe carosabil și a ajuns pe teritoriul unei…

- CHIȘINAU, 13 mai - Sputnik. Umbrela ar putea fi un accesoriu indispensabil astazi, deoarece meteorologii prognozeaza ploi slabe, cu precadere in nordul și centrul țarii. Vantul va sufla din sud spre este, de la slab la moderat, iar ziua ar putea sa fie cu intensificari. Vremea va fi determinata de…

- Protestatarii au marșaluit pedestru, dar și intr-o coloana de mașini care, marți seara, a traversat strazile din Columbia, dupa ce o tanara de 16 ani a murit in urma unui foc mortal al poliției. © RuptlyChicago iși inchide magazinele dupa verdictului dat lui ChauvinProtestatarii s-au adunat…

- BUCUREȘTI, 5 apr – Sputnik. Omul de afaceri și politician francez, Bernard Tapi, și soția lui au fost batuși jefuiți in noaptea de sambata spre duminica in propria locuința din Franța, anunța agenția France Press. © Sputnik / Miroslav RotariVideo: Consilierii municipali PAS și PPDA s-au luat…

- CHIȘINAU 30 mart - Sputnik. Pentru marți, 30 martie, meteorologii prognozeaza cer variabil, fara precipitații esențiale, iar vantul va sufla slab din nord-est. Totodata, vremea va fi determinata de influența unei zone de aer cu presiunea atmosferica ridicata. Termometrele vor indica +8..+12…

- CHIȘINAU, 27 mart – Sputnik. Potrivit Direcției de Poliție Chișinau, suspecții au cu varstele cuprinse intre 18 și 30 ani și au pus in aplicare o schema de comercializare a drogurilor in proporții deosebit de mari pe teritoriul Capitalei. Gruparea a fost documentata pe parcursul a doua luni,…