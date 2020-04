Stiri pe aceeasi tema

- Asociatia Farmaciilor Independente Ethica AFIE solicita autoritatilor luarea unor masuri urgente prin care sa fie asigurata protectia farmacistilor, aflati in prima linie in ajutorul pacientului in contextul pandemiei cu Coronavirus. In ultimul timp, statul roman a propus si adoptat o serie de prevederi…

- Primele prototipuri vor ajunge la cateva spitale mari din Iasi astazi la pranz pentru testare. Daca medicii le vor considera de ajutor, partenerii din acest proiect vor putea livra circa 100 de bucati in doua zile. Cantitatea va putea fi ulterior extinsa. Mastile sunt refolosibile, dezinfectabile, cu…

- Ambasada Italiei la Bucuresti a reactionat joi la articolul despre presupusa blocare a unui transport de masti de protectie, dand asigurari intr-un comunicat ca „statul roman nu a facut obiectul vreunei plangeri sau condamnari, nici macar morale” de practica incorecta.

- Parchetul din Milano face o ancheta dupa ce prețurile la dezinfectanți și maști au explodat online, in condițiile in care in magazine și farmacii aceste produse nu se mai gasesc, potrivit Mediafax.Prețurile maștilor și ale dezinfectanților, in contextul infecțiilor cu coronavirus, au crescut…

- Pe rețelele sociale circula imagini care arata starea în care au ajuns medicii și asistentele din China care îi trateaza pe pacienții cu coronavirus.Imaginile arata medici obosiți, cu urme dureroase pe piele lasate de maștile de protecție. Presa locala, citata de Metro, spune ca medicii…

- Pe rețelele sociale circula imagini care arata starea in care au ajuns medicii și asistentele din China care ii trateaza pe pacienții cu coronavirus, scrie digi24.ro.Imaginile arata arata medici obosiți, cu urme dureroase pe piele lasate de maștile de protecție.

- Un interlop din Neamt, fost puscarias, a obligat mai multe familii sa se mute din case, pentru ca refuzau sa plateasca taxa pe care chiar el o inventase, potrivit Roman 24. Oamenii au fost batuti si abuzati, pentru ca nu-i dadeau bani in schimbul unei vieti linistite.Vasile Capra, un interlop din Neamt,…

- ■ un pietrean de 38 de ani cerea bani de la locuitorii din Valeni pentru a le permite sa stea in zona ■ de raul acuzatului, victimele au plecat din imobil ■ unul dintre cei santajati a primit „vizita“ la domiciliu a suspectului ■ Politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei municipiului…