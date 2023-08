Afacere guvernamentală: Donezi sânge, primești dobândă mai mare la titlurile de stat Suma totala investita in editia a doua a Programului FIDELIS a fost de peste 2,390 de miliarde de lei. Emisiunea in euro, cu scadenta la 5 ani si dobanda de 5,45%, a fost cea mai accesata, cu un total de peste 210 milioane de euro plasati in cele 6484 de ordine. A doua cea mai accesata a fost emisiunea in lei, cu scadenta la 3 ani, dobanda de 7,20%, cu un total de 421.765 milioane de lei plasate in 4884 ordine. „Sumele investite in cadrul celei de-a doua editii FIDELIS de anul acesta au demonstrat ca romanii sunt familiarizati cu programul si aleg titlurile de stat lansate de Ministerul Finantelor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

