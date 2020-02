Stiri pe aceeasi tema

- Asigurarile de sanatate oferite de Leader Team Broker, la nivel national si international, acopera cheltuielile de diagnosticare, tratament si spitalizare, inclusiv in cazul diagnosticarii cu COVID-19, pana la declararea epidemiei de catre autoritatea competenta din Romania sau pandemiei la nivel global,…

- Criza sanitara a coronavirusului se simte și in Indonezia unde au inceput sa apara blocaje la șantierul primei linii feroviare de mare viteza din țara cu peste 200 de milioane de oameni. Peste 2.000 de chinezi lucreaza pe șantier, jumatate dintre componente vin din China și mulți dintre șefi sunt chinezi,…

- Criza coronavirusului a starnit panica printre autoritatile din Barlad, dupa ce au aflat ca un medic care isi desfasoara activitatea in cadrul spitalului din localitate s-a intors recent din Italia, tara cea mai afectata din Europa.

- Mai multe intalniri vor fi organizate luni la ministerele Sanatatii si al Afacerilor Interne, in contextul pericolului reprezentat de noul coronavirus.Citește și: Traian Basescu: Coronavirusul va intra in Romania. Trebuie sa ne pregatim pentru ce-i mai rau. Eu aș opri azi, acum, zborurile…

- Poșta Româna a anunțat luni suspendarea temporara a serviciilor de expediere catre China. Motivul? Pentru a scadea riscul raspândirii noului coronavirus, companiile aeriene cu care Poșta Româna colaboreaza au luat decizia de a-și anula cursele catre destinații din China, astfel ca…

- Deputatul PSD Matei Suciu critica dur modificarile legislative prin care PNL vrea privatizarea sistemului de sanatate. Concret, romanii vor avea acces la mai puține servicii platite de la stat, in condițiile in care spitalele private vor avea acces la fondurile publice. Prin noua modificare, furnizorii…

- Premierul Ludovic Orban anunta ca in situatia in care va fi adoptata propunerea formulata de Ministerul Sanatatii potrivit careia spitalele private ar putea oferi servicii medicale in cadrul programelor nationale de sanatate, beneficiarii acestor servicii nu vor trebui sa plateasca, pentru ca legea…

- Experții considera ca raspandirea coronavirusului poate fi stopata, iar masurile adoptate in acest sens pot fi aplicate eficient, a declarat Ma Xiaowei, directorul Comisiei Naționale de Sanatate din China. Citat de CGTN, oficialul a aratat ca, in prezent, China este intr-o situația critica in ceea ce…