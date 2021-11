Satul sa lucreze in Italia pentru alți fermieri, Ionuț Popa s-a intors acasa. Cu banii caștigați in strainatate și-a deschis propria ferma.„Ne doream sa ne intoarcem in tara deoarece acolo ne simteam straini”, a declarat tanarul fermier pentru Realitatea PLUS.Ionuț nu a deschis afacerea cu gandul sa vanda lapte de capra. Inițial, a cumparat vaci. Nu a avut succes, insa. Așa ca s-a reprofilat și și-a cumparat capre din rasa Saanen.„Am inceput cu patru caprite. Le-am luat sa testam daca ne plac, daca produsele sunt ok. Acum am ajuns la 140 de capre”, a explicat Ionuț Popa, prezentand-o pe vedeta…