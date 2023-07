Stiri pe aceeasi tema

- Mijlocașul spaniol Rober Sierra (27 de ani) a semnat cu divizionara secunda CSA Steaua. Steaua tocmai l-a pierdut pe Adi Popa și este intr-o plina reforma la nivel de lot. Daniel Oprița a reușit o mutare surprinzatoare și l-a convins pe Rober Sierra, mijlocaș central cu un CV impresionant. Din informațiile…

- Napoli l-a angajat pe fostul antrenor al Romei, Rudi Garcia, pentru a-l inlocui pe Luciano Spalletti. Campionii au anunțat joi numirea francezului prin intermediul site-ului oficial și al rețelelor de socializare, printr-un scurt comunicat."Aurelio De Laurentiis are placerea de a anunța ca Rudi Garcia…

- Presedintele sarb, Aleksandar Vucic, a declarat ca omoloaga sa din Kosovo, Vjosa Osmani, a refuzat sa se intalneasca cu el joi la summitul Comunitatii Politice Europene (CPE) din Republica Moldova, pentru a aborda actualele tensiuni din nordul Kosovo.

- Ilie Dumitrescu este tot mai convins ca Gigi Becali nu vrea sa vanda FCSB. Fostul internațional s-a convins de aceasta varianta in momentul in care a adus la negocieri un om de afaceri care este interesat sa cumpere clubul. Prețul a crescut imediat cu 15 milioane de euro, iar discuțiile s-au mutat dupa…

- Dupa cum bine știm, luna mai mai este cunoscuta și sub numele de „Cireșar”, și asta pentru un motiv bine intemeiat. Este perioada din an cand atat cei mari, cat și cei mici de-abia așteapta sa manance cireșe, mai mici, mai mari, pietroase, etc, dar dulci și gustoase. Dar, ce te faci cu prețurile din…

- FC Hermannstadt a invins-o pe CS Mioveni cu scorul de 2-0 (1-0), sambata, in deplasare, intr-o partida din etapa a patra a fazei play-out a Superligii de fotbal, conform Agerpres.Ambele goluri ale sibienilor au fost marcate de atacantul Daniel Paraschiv (34, 66). FC Hermannstadt e neinvinsa de sase…

- FC Ballkani a reclamat la FIFA clubul clujean pentru ca nu a achitat banii datorați pentru Ermal Krasniqi.Mijlocașul a fost adus la Cluj in 10 ianuarie 2023, iar CFR Cluj a platit pentru Ermal Krasniqi 200 de mii de euro echipei din Kosovo, FC Ballkani, cu care a jucat in competițiile europene.Pana…

