Stiri pe aceeasi tema

- Germania a interzis miercuri exportul de materiale medicale de protectie, in special masti sanitare, din cauza epidemiei cu noul coronavirus care a provocat pana in prezent 240 de imbolnaviri in aceasta tara, informeaza AFP.''A fost publicat astazi un decret care interzice exportul de materiale…

- ''A fost publicat astazi un decret care interzice exportul de materiale medicale de protecție (maști, manuși, combinezoane etc.)'', precizeaza intr-un comunicat comun ministerele sanatații și de interne. Citeste si Coronavirusul a suferit mutatii, avertismentul cercetatorilor. Noile tulpini…

- Guvernul german a estimat miercuri ca omenirea se confrunta deja cu o ''pandemie'' provocata de noul coronavirus, si afirma ca ia situatia ''foarte in serios'', in timp ce numarul cazurilor de imbolnavire continua sa creasca, relateaza AFP, citata de Agerpres.''Epidemia de coronavirus in China s-a transformat…

- Comisia Europeana a precizat, luni, ca UE a acordat ajutor financiar pentru repatrierea celor 447 de europeni care au decolat in weekend din Wuhan catre Franța și Germania. Totodata, UE a transmis Chinei 12 tone de echipament de protecție impotriva coronavirus.„Costurile aferente primelor…

- Grupul celor mai dezvoltate sapte state ale lumii (G7) doresc o procedura unificata pentru a preveni raspandirea rapida a noului coronavirus din China, a declarat duminica ministrul german al Sanatatii, Jens Spahn, citat de Reuters potrivit news.ro.Spahn spus reporterilor ca a vorbit cu secretarul…

- China are nevoie urgent de maști medicale și alte echipamente de protecție, in contextul in care numarul persoanelor infectate cu coronavirus a depașit 17.000, iar 361 de oameni au murit, a declarat luni o reprezentanta a Ministerului de Externe de la Beijing, potrivit site-ului Guardian, scrie Mediafax."China…

- Guvernul ia masuri in contextul epidemiei de coronavirus. Va da o ordonanța de urgența pentru achiziționarea de echipamente de protecție, in contextul epidemiei de coronavirus din China. Ministrul Sanatații, Victor Costache, a spus ca Institutul Matei Balș are capacitatea de a diagnostica orice caz…

- Epidemia de coronavirus se extinde si in Statele Unite, unde autoritatile sanitare din Chicago au raportat primul caz de transmitere a bolii de la om la om, pe teritoriul american. Un barbat care a calatorit recent in Wuhan s-a imbolnavit dupa intoarcerea din China si a infectat-o si pe sotia lui. Conform…