Afacere agricolă: Cultura plantei cu 5 arome Probabil acum auzi pentru prima oara de schisandra, planta cu 5 arome. Trebuie sa stii insa ca in Orient aceasta planta asemanatoare cu vita-de-vie, cu fructe mici si rosii care cresc in ciorchine, este la fel de celebra ca ginsengul, gratie efectelor ei iesite din comun in combaterea unei game foarte largi de afectiuni – de la astm si tuberculoza pana la diabet, hepatita, cancer. Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol: infomures.ro

