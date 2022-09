Stiri pe aceeasi tema

- Un antropolog culinar, pe nume Caius Merșa, va reinvia o afacere comunista in Romania, mai exact in Timișoara. Fiind pasionat de bucataria și istoria romaneasca, specialistul vrea sa scoata din nou la vanzare un produs pe care toata lumea il consuma, in cadrul unui concept asemanator cu cel existent…

- Ce sacrificii a facut Loredana pentru o cariera atat de impresionanta Fara doar și poate, Loredana este una dintre cele mai apreciate și mai de succes artiste din Romania. Are la activ o cariera impresionanta, de peste 35 de ani. A lansat hit dupa hit și a reușit mereu sa se reinventeze. Atat din punct…

- In imaginile din timpul operației difuzate vineri seara de postul Digi 24, un cadru medical, aflat in sala la cațiva metri de pacient, sta fara masca și iși bea cafeaua, in timp ce povestește cu o colega. Postul tv nu a sesizat eroarea, dar au facut-o mai mulți medici care au reacționat online. Conducerea…

- In august, salariatii din Romania se vor putea bucura de o noua minivacanta de trei zile. Aceasta pentru ca ziua de 15 august, cand se sarbatoreste Adormirea Maicii Domnului, zi libera conform Codului Muncii, pica luni si, astfel, oamenii vor avea la dispozitie trei zile libere numai bune pentru o iesire…

- Compania Hindawi (Egipt), cu singurul centru din Romania deschis la Iasi in anul 2019, si-a majorat cifra de afaceri si profitul net de peste patru ori in cei trei ani de cand a intrat pe piata locala de IT. Totodata, echipa din Iasi a editorului comercial de jurnale academice cu acces gratuit este…

- Zi trista pentru muzica romaneasca. Unul dintre membrii fondatori ai formatiei Compact, Lelut Vasilescu, a murit, vineri.Anuntul de pe pagina de Facebook Compact BColegi de 40 de ani, am locuit 20 de ani in aceeasi camera, am cantat mii de spectacole impreuna...acum simt un gol in suflet, dar sunt linistit…

- Ianis Hagi se relaxeaza la Mamaia. Mijlocașul roman de la Rangers se bucura de o vacanța pe care o petrece in Romania. Internaționalul roman se bucura de confortul hotelului Iaki, din Mamaia, ce aparține tatalui sau. Deși trebuie sa traga tare pentru recuperarea dupa accidentarea la genunchi, Ianis…

- Biciclistii au plecat din Szeged, insotiti de politistii maghiari, spre frontiera cu Romania. Trecerea s-a facut peste Mures, intre Apatfalva si Cenad, pentru a aminti importanta construirii unui pod rutier, existent acolo pana in 1940, cand a fost dinamitat.