Aerul POLAR loveşte România! Diferenţe de 18 grade Celsius de la o zi la alta Sambata, 16 aprilie 2022, vremea va fi calda in cea mai mare parte a țarii, iar temperaturile vor fi foarte ridicate in zona de sud și sud-est a Romaniei. Vantul va sufla slab și moderat, cu unele intensificari in zonele montane inalte. Pe spații mici spre finalul intervalului vor fi condiții de ceața. Temperaturile maxime […] The post Aerul POLAR loveste Romania! Diferente de 18 grade Celsius de la o zi la alta first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

