- Victor Ponta, fost premier si lider al Partidului Pro Romania, a declarat, marti, ca ministrul de Interne, Carmen Dan, nu ar trebui doar sa-si dea demisia, ci sa raspunda si din punct de vedere penal pentru modul cum a actionat Jandarmeria vineri seara in Piata Victoriei.

- Jandarmeria anunța ca a identificat și arestat inca unul dintre barbații care au participat la agresiunile impotriva jandarmeriței din Piața Victoriei.Barbatul a fost ridicat de jandarmi și dus la Secția 5 de Poliție din Capitala. Acesta este deja al treilea barbat arestat pentru agresarea…

- UPDATE "Dupa efectuarea cercetarii la fata locului, in cauza s-a procedat la efectuarea a numeroase acte de urmarire penala (in principal audieri de persoane si verificari de imagini) in vederea identificarii persoanelor care au participat la savarsirea faptelor mentionate, activitati aflate in derulare…

- Deputatul PNL Gigel Stirbu sustine ca Jandarmeria a folosit gaze lacrimogene impotriva manifestantilor din Piata Victoriei la ordinul presedintelui PSD, Liviu Dragnea. "Protestatarii din Piata Victoriei, gazati de Jandarmerie la ordinul lui Dragnea. Este inimaginabil ce se intampla in aceste momente…

- Incidentele violente escaladeaza la mitingul din Piata Victoriei. In jur de 10.000 de persoane forteaza gardul instalat de jandarmi in doua locuri, pentru a se apropia de gardul guvernului.Mai multi protestatari au adus torte la miting, in vreme ce jandarmeria a pregatit tunurile de apa.…

- ”Fara frica!” este mesajul adresat de catre Cozmin Gușa celor care vor protesta vineri in Piața Victoriei. In ajunul mitingului Diasporei, consultantul politic susține ca nu exista motive ca manifestanților sa le fie teama de jandarmi, subliniind ca frica este, de fapt, in careul PSD, la cei care…

- Filosoful a fost prezent la protestul din Piata Victoriei de miercuri seara. “Daca un jandarm imi spune „Mișca-te mai incolo, moșule!“, nu ma supar: pot ințelege ca Jandarmeria romana vrea sa „elibereze“ cutare metru patrat din Piața Victoriei; nu e cea mai fericita formula de adresare, dar treaca!…

- Mitingul organizat de coaliția la guvernare pentru a protesta contra abuzurilor ar putea avea parte de o cotrademonstrație organizata de grupurile #rezist. Protestatarii #rezist au anuntat, pe Facebook, ca, sambata, intre orele 18 si 23, in Piata Victoriei, vor organiza un protest, care se va suprapune…