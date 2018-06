Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul ALDE Alexandru Baisanu a depus la Senat un proiect de lege care interzice utilizarea etichetelor pentru produsele alimentare care contin o proportie mai mica de 95% de origine animala, cum ar fi mezeluri si branzeturi. "Articolul 1: Denumirile asociate produselor de origine animala…

- „Dupa adoptarea tacita in Senat, propunerea legislativa mentionata a intrat in dezbatere la Comisiile de specialitate din Camera Deputatilor primind pana in prezent aviz favorabil din partea tuturor, cu exceptia Comisiei pentru buget, finante si banci. Procedural, urmeaza ca proiectul de lege sa fie…

- Proiectul de lege privind adoptarea OUG 79/2017 a fost aprobat de Senat pe 4 decembrie 2017. Trei zile mai tarziu, a ajuns la Camera Deputatilor, for decizional, iar pe 14 decembrie, Comisia de Buget ar fi trebuit sa prezinte un raport pe care deputatii urmau sa-l voteze in plen. Cu toate astea, raportul…

- ”Vrem sa dam un semnal legat de nevoia de a repara erori legislative, care au facut ca democratia in Romania sa fie afectata negativ. Unul din aceste elemente e legat de alegerea primarilor. La fel cum a fost o eroare introducerea votului uninominal, pe care l-am sustinut de buna credinta, constatam…

- PSD vrea sa organizeze un miting cu un milion de participanti, in luna mai, pentru sustinerea familiei traditionale. Liderul PSD Liviu Dragnea a declarat recent ca PSD sustine cu toata taria referendumul de modificare a Constitutiei si ca pozitia sa si a partidului au ramas neschimbate. ”Am…

- Totul a pornit de la Lituania, care, la sfarșitul anului trecut, a inaintat o cerere prin care ii cerea Uniunii Europene sa renunțe la ora de vara. Asta pentru ca era inutila și punea in dificultate mare parte din locuitori. Lituania susținea ca majoritatea oamenilor considera enervant ca trebuie sa-și…

- Pungile din plastic cu maner vor fi interzise in Romania. Parlamentul a dat votul final, miercuri, la Camera Deputaților, pe proiectul de lege al Guvernului care interzice comercializarea pungilor de transport din plastic subtire si foarte subtire, cu maner, incepand cu 1 iulie 2018, cat si la comercializare,…

- *** Fostul prim-adjunct al directorului Serviciului Roman de Informatii Florian Coldea este audiat in Comisia parlamentara pentru controlul activitatii SRI. "Am venit din respect pentru Parlamentul Romaniei, o institutie fundamentala a statului roman, sa raspundem tuturor intrebarilor adresate de comisie,…