Aerostar va echipa cu armament primele drone comandate de MApN Forțele Terestre Romane vor beneficia, in urmatorii doi ani, de o extindere semnificativa a capacitaților lor prin achiziționarea a 9 drone tactice operative, alaturi de stațiile de comanda și control de la sol. Pentru aceste echipamente avansate, statul roman va investi 180 de milioane de dolari. De asemenea, armata va incheia un acord cu Turcia […] Articolul Aerostar va echipa cu armament primele drone comandate de MApN apare prima data in Deșteptarea - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol si foto: desteptarea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Campaniile mobile de donare de sange din județul Bacau au luat avant dupa crizele create din cauza pandemiei. Așa ca, in primele cinci luni din 2023 s-a inregistrat cel mai mare numar de donari de sange, 3848, mai multe decat in anii de dinainte de pandemie. Dupa un calcul scurt, daca la o donare sunt…

- Primele doua clasate iși vor disputa azi, in ultima etapa a play-off-ului, titlul de campioana județeana. Gazdele sunt obligate sa invinga, in timp ce oneștenii iși pot pastra titlul și cu o remiza Doua echipe: Viitorul Curița și Sportul Onești. Și o singura intrebare: care dintre ele va fi campioana…

- Administratia Fondului pentru Mediu (AFM) a anuntat ca inscrierile pentru Programul “Casa Verde Fotovoltaice” in Regiunea Nord-Est s-au incheiat rapid, in primele cinci minute de la deschiderea sesiunii de finantare. Intr-un comunicat de presa, AFM a precizat ca bugetul alocat acestei regiuni, in valoare…

- Multa lume se intreaba ce se va intampla cu Turcia daca Erdogan va pierde alegerile. Intrebarea este pusa greșit, alegerile prezidențiale din Turcia nu afecteaza doar țara ci și intreaga regiune a Marii Negre și a Europei de Sud-Est. Romania va fi direct afectata pe mai multe planuri pentru ca, vrem-nu…

- Astazi, de la ora 12.00, echipa Under 19 a „aviatorilor” primește vizita Mioveniului, miza fiind calificarea in semifinala campionatului. Tot azi, doua dintre echipele Academiei Cristian Ciocoiu au parte de jocuri „care pe care”. In turneul semifinal de la Constanța, „alb-roșii” intalnesc pe FCSB, intr-un…

- Antepenultima etapa din play-off-ul Ligii a III-a a consemnat a doua victorie consecutiva in deplasare pentru Aerostar Bacau. La o saptamana dupa ce se impusese pe terenul Unirii Braniștea, echipa antrenata de Mișu Ionescu a avut caștig de cauza și la Ramnicu-Sarat, facand astfel uitata infrangerea…

- Etapa a cincea a adus prima victorie din play-off pentru Aerostar Bacau. Sambata, „aviatorii” lui Mișu Ionescu s-au impus cu 2-1 pe terenul revelației Seriei 2, Unirea Braniștea grație reușitelor tinerilor Bacalu (min. 15) și Coroama (min. 70), golul gazdelor fiind semnat de G. Raducan in min. 20. Aerostar…

- Celebrele done Bayraktar TB2 contractate de MApN vor ajunge la militarii romani incepand cu jumatatea anului viitor, iar pregatirea operatorilor Forțelor Terestre Romane va fi demarata in acest an, in Turcia.