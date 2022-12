Aerostar Bacău şi-a construit un parc fotovoltaic de 3 MW, investiţie de 3 milioane euro ”Aerostar anunta realizarea in anul 2022 a unei investitii, in valoare de trei milioane de euro, din surse proprii, constand in securizarea energiei prin implementarea unui parc fotovoltaic. Avand responsabilitate fata de angajati si fata de comunitate de a construi un viitor sustenabil, Aerostar investeste pentru obiective durabile care sa contribuie la reducerea efectelor de incalzire globala si la obtinerea neutralizarii climatice. Astfel, in anul 2022, Aerostar a dus la indeplinirea obiectivului ce contribuie la cresterea sustenabilitatii si la reducerea consumului de energie electrica prin… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

