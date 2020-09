Stiri pe aceeasi tema

- La Iasi functioneaza, de astazi, cel mai mare centru de mentenanta pentru avioanele comerciale, care apartine Companiei Aerostar din Bacau. Directorul societatii, Grigore Filip, a precizat ca la Iasi vor fi efectuate si lucrari de reparatii din categoriile C si D. In prezent, centre similare pentru…

- Un centru de mentenanta a avioanelor civile de tip Airbus 320 si Boeing 737, infiintat de Grupul Industrial Aeronautic Aerostar SA Bacau, a fost inaugurat, marti, la Iasi. Centrul de mentenanta de la Iasi este destinat doar aviatiei civile. Pentru acest centru Grupul Industrial Aeronautic Aerostar…

- In imaginaea de mai sus este hangarul Aerostar. Grigore Filip, directorul Aerostar Bacau, a deschis oficial centrul, taind panglica inaugurala impreuna cu presedintele CJ Iasi. Primul avion care va intra in hangar e un Airbus 320 al companiei Pegasus.

- Presedintele francez Emmanuel Macron a primit-o joi pe Angela Merkel la Fort de Bregancon pentru a discuta despre viitorul apropiat al Europei devastate de tensiunile din Mediterana orientala, epidemia de coronavirus si cazul Belarus, potrivit Le Figaro, anunța news.ro.Emmanuel Macron a propus…

- Florin Cițu susține ca vinovati de faptul ca romanii nu mai respecta regulile in aceasta perioada, in privința epidemiei de coronavirus, sunt Ciolacu, Tariceanu, Ponta. "Puterea pe care o au in Parlament a facut sa distruga toate masurile pe care le-am luat. Au creat propaganda impotriva a ceea ce…

- Ministrul Finantelor sustine ca puterea pe care opozitia o are in Parlament a facut sa distruga toate masurile de limitare a raspandirii coronavirusului. Florin Citu spune despre Marcel Ciolacu, Calin Popescu Tariceanu si Victor Ponta ca s-au purtat ca niste criminali inca din perioada starii de…

- Datorita unor lucrari de mentenanța executate de Hidroelectrica Cluj, la C.H.E Colibița, cei de la Aquabis vor intrerupe total apa potabila in Bistrița Bargaului, pentru o zi. „Datorita unor lucrari de mentenanța executate de Hidroelectrica Cluj la C.H.E Colibița și avand in vedere ca sursa de apa a…

- Agenția Europeana de Mediu susține ca producatorii nu au facut eforturi suficiente pentru a atinge țintele de emisii CO2. Media emisiilor a crescut in ultimii 3 ani, iar UE anunța constructorii ca trebuie sa-și reduca emisiile cu 27% fața de nivelul din 2018. In 2018, media a fost de 120.8 grame pe…