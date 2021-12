Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a aprobat o schema romaneasca in valoare de 10,3 milioane EUR (51,5 milioane RON) pentru sprijinirea operatorilor aeroportuari in contextul pandemiei de coronavirus. Schema a fost aprobata in temeiul cadrului temporar privind ajutoarele de stat. Sprijinul public se va acorda sub forma…

- Comisia Europeana a aprobat o schema romaneasca in valoare de 358 de milioane euro (1,772 miliarde lei) pentru a sprijini intreprinderile mici si mijlocii (IMM-urile) afectate de pandemia de coronavirus si de masurile restrictive pe care guvernul roman a trebuit sa le puna in aplicare pentru a limita…

- Comisia Europeana a aprobat o schema romaneasca in valoare de 1,2 milioane EUR pentru companiile aeriene care efectueaza zboruri internationale spre si dinspre Aeroportul International Maramures in urma pandemiei de coronavirus. Schema, in cadrul careia ajutorul va lua forma unor subventii directe de…