- Președintele SUA, Donald Trump , a acuzat, miercuri, China, ca i-a spart email-urile fostei sale rivale democrate in cursa prezidențiala, Hillary Clingon, insa nu a adus dovezi pentru a dovedi cele intamplate. ”Email-urile lui Hilary Clinton, dintre care multe erau informații clasificate, au fost sparte…

- Tesla a inceput angajarile la noua sa fabrica din Shanghai, conform unui anunt postat pe site-ul producatorului american de automobile electrice, la doar o luna dupa ce a incheiat un acord cu autoritatile locale pentru proiectul in care va investi cateva miliarde de dolari, informeaza Reuters. În…

- Tesla intentioneaza sa investeasca cinci miliarde de dolari in construirea unei fabrici in China, in conditiile in care razboiul comercial cu SUA face si mai presanta stabilirea productiei pe cea mai mare piata auto din lume, au declarat pentru Bloomberg surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul.…

- Vineri 20 iulie 2018, intre orele 10.30 – 14.00, comemoram 19 ani de crime și nedreptați indreptate impotriva practicanților Falun Gong din China, printr-un apel pașnic ce va avea loc pe trotuarul din fata Ambasadei Chinei, pe Bd. Beijing, la intrarea in Parcul Bordei din București. De asemenea, sambata…

- Autoritatile chineze din domeniul medical analizeaza posibilitatea oferirii de stimulente financiare pentru a încuraja natalitatea, dupa ce mai multe decenii de control al populatiei au dus la diminuarea fortei de munca, informeaza mass media locala citata de Bloomberg. Comisia…

- Un adolescent de 18 ani a fost mutilat, dupa ce telefonul primit in dar de la bunici i-a explodat in buzunar. Lichidul periculos din baterie a curs dupa explozie si, in doar cateva secunde, baiatul s-a ales cu arsuri pe toata coapsa. “A iesit afara din clasa a realizat ca se intampla ceva…