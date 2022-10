Aeroporturile din Romania se confrunta cu facturi uriașe la energie. Acest lucru le-ar putea duce chiar sa intre in faliment. In astfel de situație se afla aeroportul din Iași, al carei conducere cere ajutor de la stat. Deși a inregistrat cei mai mulți pasageri din istoria activitații sale, aeroportul va incheia acest an pe pierdere, […] The post Aeroporturile din Romania, in pragul falimentului! „Situația este absolut disperata. Nu mai avem bani” first appeared on Ziarul National .