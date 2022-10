Nimeni nu iubește aeroporturile. Pasagerii se confrunta cu așteptarea pentru check-in, predarea bagajelor și cu procedurile de securitate. Companiile aeriene le urasc pentru ca trebuie sa plateasca pentru piste, terminale și servicii la sol prin taxe percepute drept monopoluri. Iar acum, investitorii din aeroporturi se simt lezați pentru ca investițiile lor nu mai sunt atat […] The post Aeroporturi vs companii aeriene: un razboi de lunga durata first appeared on Ziarul National .