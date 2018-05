Aeroporturi extreme din lume: La cea mai mare altitudine sau intr-o caldura de se topeste fuzelajul (Galerie foto & Video)

Stiri pe aceeasi tema

- Investitia pentru aceasta constructie a fost de 6,5 miliarde de euro. Complexul se intinde pe 376 de hectare, situat in orasul balnear Qingdao, a anuntat grupul chinez de companii privat Wanda, initiatorul proiectului. Treizeci de studiouri (intre care unul de 10.000 de metri patrati) "raspund celor…

- O femela de urs panda a fost surprinsa alaturi de puiul ei intr-o inregistrare video rara, realizata cu ajutorul camerelor cu infrarosu intr-o regiune din provincia Sichuan din China, conform reprezentantilor unei rezervatii naturale, citati duminica de Xinhua. Cele doua exemplare de panda pot fi admirate…

- China anunța ca populația de pe pamant nu trebuie sa iși faca griji in legatura cu caderea statiei spatiale Tiangong-1 deoarece aceasta se va dezintegra deasupra Terrei in zilele urmatoare si transmite ca intrarea in atmosfera va fi precum o ”splendida ploaie de stele”, citeaza Agerpres AFP. Agentia…

- China deține o drona militara supersonica reutilizabila perfect funcționala dupa ce a trecut cu bine testele. Drona a fost dezvoltata in cadrul planurilor de a dezvolta in viitor avioane capabile sa zboare atat in atmosfera terestra cat si in spatiu, scrie Agerpres.

- China deține o drona militara supersonica reutilizabila perfect funcționala dupa ce a trecut cu bine testele. Drona a fost dezvoltata in cadrul planurilor de a dezvolta in viitor avioane capabile sa zboare atat in atmosfera terestra cat si in spatiu, scrie Agerpres citand EFE. Drona hipersonica poate…

- Un utilizator de Google Earth a descoperit in Antarctica un obiect misterios si urma lasata de acesta prin zapada. Imaginea, publicata pe o retea de socializare, s-a viralizat. S-au gasit imediat multi oameni care sa sustina ca este vorba despre o nava extraterestra care s-a prabusit sau a aterizat…

- Cel mai vechi sistem de irigare din lume se afla in China. Dujiangyan este o minune a științei și ingineriei chinezești. A fost construit acum 2.200 de ani și funcționeaza și in zilele noastre. Este inca folosit pentru a iriga peste 668.700 de hectare de teren agricol și ofera apa potabila in mai mult…