Aeroportul din Tulcea a ajuns in centrul atenției ca fiind cel mai inutil aeroport din Romania, atragand critici dure din partea opiniei publice și a presei din cauza numarului infim de pasageri care il tranziteaza, in ciuda subvențiilor substanțiale primite din fonduri publice. Potrivit unei informari recente a Asociației Aeroporturilor din Romania, in primele trei […] The post Aeroportul Tulcea: Cazul celui mai ineficient aeroport din Romania appeared first on Puterea.ro .