- Suceveanul, in varsta de 47 de ani, a venit cu avionul de la Londra la Suceava si a fost depistat infectat cu SARS-CoV-2 de personalul DSP Suceava care facea triajul epidemiologic al calatorilor.Barbatul a incercat sa evite trecerea prin triajul epidemiologic, nu a reusit acest lucru, iar la solicitarea…

- O rețea specializata în falsificarea și vânzarea testelor cu rezultat negativ la Covid -19 a fost descoperita de polițiștii de frontiera din cadrul Direcției regionale Vest. În urma unor percheții au fost ridicate certificate de vaccinare anti Covid-19, teste cu rezultat negativ…

- Masuri aplicate la intrarea in Romania Foto: Arhiva. Persoanele care vin în România din afara Uniunii Europene sau dintr-un stat comunitar aflat în zona roșie de risc epidemiologic și care nu s-au vaccinat și nici nu au trecut prin boala COVID-19 vor intra în…

- „Avem raspunsul din ceea ce ne spun studiile științifice. Acest nou medicament, aprobat in Marea Britanie, Molnupiravir, reduce riscul de spitalizare cu 50%. Asta inseamna ca doar jumatate dintre cei cu COVID-19 vor fi protejați de acest antiviral. Mai raman 50% care vor putea sa dezvolte (n.r. – boala)…

- In timp ce varianta Delta nu mai este atat de devastatoare, oamenii de știința stabilesc cand și unde, COVID-19 va trece la o boala endemica in 2022, scrie Reuters. Ei sunt de parere ca primele țari care au ieșit din pandemie au avut rate ridicate de vaccinare și imunitate in urma infectarii. Printre…

- Alte 1370 de cazuri noi de infectare cu Covid-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova. Din numarul total de cazuri, 9 sunt asociate cu contact in afara țarii: 2-Germania, 1-Romania, 1-Belgia, 1-Cipru, 1-Italia, 1-Malta, 1-Marea Britanie, 1-Rusia. Numarul total de teste efectuate – 5874.

- Cea mai grea saptamana de la debutul pandemiei RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - România închide cea mai grea saptamâna de la debutul pandemiei de COVID-19 în care s-au stabilit mai multe recorduri negative. Cele mai multe cazuri nou diagnosticate - peste 15.000,…