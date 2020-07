Stiri pe aceeasi tema

- Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti (CNAB) a anuntat vineri ca a obtinut licenta de concesiune pentru explorarea apei geotermale din perimetrul Aeroportului Otopeni. In perimetrul orasului Otopeni, apa geotermala extrasa poate atinge temperatura de 60 – 65° Celsius.

- Aeroportul Otopeni ar putea fi incalzit cu apa geotermala. CNAB incepe sa foreze dupa apa calda din perimetrul aeroportuar Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti (CNAB) va demara executia lucrarilor aferente programului de explorare a apei geotermale din cele doua foraje de adancime aflate in perimetrul…

- Lovitura dura pentru Primaria Capitalei, dupa ce Tribunalul București a decis in prima instanța ca Primaria Municipiului București a incalcat dreptul cetațenilor de a fi consultați. Este vorba de programul“Stimularea mobilitații și descongestionarea traficului din Municipiul București”, care a fost…

- Garda de Mediu a Municipiului Bucuresti are in total 12 comisari disponibili pentru controale pe teren, adica o echipa de doua persoane alocata fiecarui sector al Capitalei, a declarat, marti, ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe, la o dezbatere despre calitatea aerului. "In ultima…

- Conform Agrepres, Garda de Mediu a Municipiului Bucuresti are 12 comisari disponibili pentru controale pe teren. Asta inseamna o echipa de doua persoane alocata fiecarui sector al Capitalei. Conform celor declarate de ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe, la o dezbatere despre calitatea…

- Reprezentantii sectorului HoReCa au avut, in cursul zilei de luni, o intalnire cu oficiali ai Guvernului Romaniei in vederea continuarii discutiilor referitoare la reluarea activitatii in acest sector. La discutii au participat secretarul de stat in Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri…

- Peste 70% dintre romani cred ca prabusirea economiei reprezinta un pericol mai mare decat epidemia de coronavirus. Din fericire, specialiștii vin cu soluții. Camera de Comerț și Industrie a Romaniei are 73 de masuri menite sa induca efecte pozitive pe plan economic, financiar, investitional, al pietei…

- „Admite propunerea procurorului formulata in dosarul de urmarire penala al Parchetului de pe langa Tribunalul Iasi. (…) Dispune arestarea preventiva a inculpatilor Dawoud Zuhair Abdel Nabi Ali, zis Zaher, si Ahmed Faud, urmariti penal pentru savarsirea infractiunilor de „ucidere din culpa” (9 persoane…