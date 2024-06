Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor a amendat cu 10.000 de lei Aeroportul International Henri Coanda din cauza temperaturii ambientale peste limita normala in terminalele Plecari si Sosiri, determinata de defectiuni la sistemul de ventilatie, informeaza ANPC printr-un comunicat.

- E haos in aeroporturile din Europa, inclusiv in Romania. In prezent, mai multe zboruri au intarzieri uriașe, atat la Plecari, cat și la Sosiri. Din cauza curselor intarziate sau anulate, mulți turiști și-au ratat vacanțele, scrie digi24.ro .

- Premierul a anunțat. Marcel Ciolacu a afirmat ca este ferm convins ca in octombrie, cel tarziu, Romania nu o sa mai aiba vize cu Statele Unite si ca tara noastra va intra in acest an si in Schengen cu granitele terestre. „Eu sunt ferm convins ca in Schengen terestru vom intra si anul acesta. Da, sunt…

- In prima jumatate a lunii aprilie 2024, Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a desfașurat, la nivelul intregii țari, ample acțiuni de control care au vizat verificarea modului in care sunt respectate prevederile legale in domeniu, la comercializarea legumelor si fructelor proaspete…

- Romania se confrunta cu un val de caldura surprinzator pentru mijlocul lunii aprilie, cu temperaturi ce au ajuns pana la 32 de grade Celsius in sudul țarii astazi. Aceste temperaturi sunt cu mult peste medii pentru aceasta perioada. Insa, in curand lucrurile nu vor mai sta așa.