Aeroportul Otopeni a revenit abia la 40% din traficul de dinainte de COVID

- Datele CNCAV arata ca, in ultimele 24 de ore, in Romania, au fost vaccinate 76 929 de persoane, din care 22 554 au primit prima doza de ser și alte 54 375 au primit doza de rapel. Din data de 27 decembrie 202, respectiv de la debutul campaniei de vaccinare anti – coronavirus in Romania și pana in prezent…

- Campania de vaccinare a fost afectata, cel puțin la inceput, de neincrederea populației in instituțiile statului, dar și de competiția interna intre acestea, spune decanul Facultații de Comunicare și Relații Publice din cadrul SNSPA, Alina Bargaoanu. Profesorul universitar Alina Bargaoanu recomanda…

- Potrivit CNCAV, in ultimele 24 de ore, 28.241 de persoane au fost vaccinate cu prima doza si 59.718 de persoane cu cea de-a doua.Din 27 decembrie 2020 au fost administrate 7.114.065 de doze unui numar de 4.057.860 de persoane, dintre care 1.001.655 au primit o doza si 3.056.205 si pe cea de-a doua.In…

- Senatorul PSD de Neamt Razvan Cuc a declarat, miercuri, ca parlamentarii care au votat impotriva constituirii comisiei de ancheta asupra datelor pandemiei de COVID-19 din Romania ascund adevarul despre aceasta situatie. "Puterea nu vrea sa aflam adevarul despre datele pandemiei! Peste…

- 4 din 10 companii active de pe piata autohtona erau deja vulnerabile inainte de impactul economic negativ cauzat de pandemia Covid-19 pe parcursul anului 2020, arata datele transmise, joi, de Coface Romania.

- Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) susține ca datele din cele doua platforme prin intermediul carora sunt raportate numarul de teste, numarul de infectari și numarul de decese asociate Covid-19 din Romania nu pot fi modificate. Fostul ministru, Vlad Voiculescu, a declarat vineri ca intre datele…

- Vaccinarea impotriva COVID-19 cu serul produs de Johnson & Johnson ar putea incepe in Romania la jumatatea lunii aprilie, a informat, vineri, Ministerul Sanatatii. Vaccinul Johnson & Johnson se administreaza intr-o singura doza, ceea ce, potrivit Ministerului Sanatatii, constituie un avantaj atat logistic,…

