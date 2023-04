Stiri pe aceeasi tema

- Un accident feroviar a avut loc in aceasta seara, in comuna Magurele. Incidentul s-a petrecut in jurul orei 22.30, s-au ciocnit un tren de persoane și un autotren incarcat cu lemne. In trenul Ploiești-Maneciu se aflau aproximativ 50 de pasageri. In urma incidentului, 4 persoane sunt asistate de echipajele…

- Doua vagoane ale unui tren privat de marfa au deraiat, iar altul s-a rasturnat, luni dimineața, la intrarea in stația de cale ferata Roșiori Nord. Compania CFR SA informeaza ca luni dimineața, in jurul orei 4.00, la intrare in stația Roșiori Nord, doua vagoane din compunerea unui tren privat de marfa…

- Air Moldova anuleaza pe banda rulanta mai multe zboruri planificate pentru ziua de vineri, 10 martie. De dimineața a fost anulat zborul spre Dusseldorf, Germania, de la 05:30. La fel, a fost anulat zborul spre Bologna, Italia, la 12:50, dar și cursa spre Istanbul, Turcia, de la 14:45, transmite realitatea.md.…

- Pentru prima data in istorie, Aeroportul din Iasi se lauda cu peste o suta de mii de pasageri in luna februarie, cea mai scurta luna din an si in extrasezon. Informatia a fost publicata pe pagina de Facebook a directorului aeroportului, Romeo Vatra. El a anuntat mai multe premiere la acest inceput de…

- Directorul Aeroportului Iasi, Romeo Vatra, a scris, sambata, pe Facebook, ca, in anul 2022, s-a inregistrat un trafic record de 1.536.000 de pasageri, cu 140 la suta mai mult decat in 2021 si cu 16,5 la suta mai mult decat in 2019. El a precizat ca aerogara din Iasi si-a consolidat pozitia a treia,…

- Aeroportul din Tulcea a inregistrat, anul trecut, 360 de pasageri, fiind județul cu cei mai puțini calatori din țara. In același timp, Constanța se situeaza pe locul 11 din totalul de 16 orașe, conform graficului realizat de Asociația Aeroporturilor din Romania pentru anul 2022. Peste 21 de milioane…

- Drepturile pasagerilor și recuperarea banilor de la companiile aeriene Poți solicita o despagubire de la Wizz Air in cazul zborurilor anulate sau intarziate datorita Regulamentului Comisiei Europene nr. 261/2004. Acest regulament se aplica tuturor zborurilor de pe teritoriul UE și are prevederi stricte…

- Traficul aerian inregistrat pe cele doua aeroporturi din Capitala - Aeroportul International Henri Coanda si Aeroportul International Bucuresti-Baneasa Aurel Vlaicu - a crescut cu 82,2% in 2022.