Aeroportul Malpensa din Milano va purta numele lui Silvio Berlusconi

Principalul aeroport din Milano va fi redenumit in memoria fostului premier italian și om de afaceri Silvio Berlusconi, a anunțat vineri, 5 iulie, ministrul Transporturilor, Matteo Salvini, relateaza Reuters.Autoritatea aviației civile a aprobat o cerere din partea regiunii Lombardia de a redenumi aeroportul Malpensa in onoarea lui Berlusconi, care s-a nascut la Milano, capitala financiara a Italiei.„Decizia finala aparține ministrului Infrastructurii și Transporturilor și sunt gata sa pun ultima semnatura, cu mandrie și emoție, in memoria prietenului meu Silvio, un mare antreprenor, un mare milanez…