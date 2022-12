Aeroportul Internaţional Timișoara elimină restricţiile referitoare la lichidele din bagajele de mână Aeroportul International Timisoara (AIT) „Traian Vuia” a anuntat ca, de luni, ridica restrictiile referitoare la lichidele din bagajele de mana, aerosoli si geluri care depasesc 100 de ml., iar astfel controlul de securitate devine mult mai rapid si mai simplu. Totodata, pe langa eliminarea restrictiei referitoare la cantitatea de lichide, nici electronicele nu vor mai […] The post Aeroportul International Timișoara elimina restrictiile referitoare la lichidele din bagajele de mana appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

- Aeroportul International Timisoara (AIT) „Traian Vuia” a anuntat ca, de luni, ridica restrictiile referitoare la lichidele din bagajele de mana, aerosoli si geluri care depasesc 100 de ml., iar astfel controlul de securitate devine mult mai rapid si mai simplu. Totodata, pe langa eliminarea restrictiei…

- Veste excelenta de la Aeroportul Internațional „Traian Vuia“ din Timișoara: in ajun de Moș Nicolae se ridica restricțiile referitoare la lichidele din bagajele de mana. Nici electronicele nu vor mai fi scoase la verificare.

